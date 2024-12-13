بلينكن يصل العراق في زيارة غير معلنة ويجتمع مع “السوداني” لبحث الوضع بسوريا

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى العراق في زيارة غير معلنة للاجتماع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن بلينكن اجتمع بالسوداني لأكثر من ساعة في العاصمة (بغداد)؛ لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يعتزم بلينكن، خلال الزيارة، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن العراق واستقراره وسيادته، كما سيبحث التحديات الإقليمية الراهنة، وسيؤكد ضرورة وجود حكومة انتقالية في سوريا تتميز بالشمولية وتحمي الأقليات وتحافظ على مؤسسات الدولة وترفض أي تحالفات مع الجماعات المتطرفة، ولا تشكل أي تهديد لأي دولة من دول الجوار.