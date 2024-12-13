«الشباب» تعلن بدء استعدادات إطلاق الدفعة الخامسة من منحة عبدالناصر للقيادة الدولية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب شباب الجنوب العالمي، بدء استعدادات إطلاق منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة، والمقرر إنعقادها خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 150 شاب وفتاة من القيادات الشبابية حول العالم.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منحة ناصر للقيادة الدولية تُعد استكمالاً لجهود الدولة المصرية فى القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب محلياً، إقليمياً، قارياً ودولياً من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، وهذا ما أقره وأعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم في جميع نسخه.

أشار وزير الشباب والرياضة أن منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف منها نقل التجارب الناجحه بين دول الجنوب العالمي حول رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وتفعيل سُبل الشراكة بين الجنوب العالمي، ودمج الشباب والمرأة في خارطة طريق السلم والأمن، وخلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، وتشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيراً.

وتعتبر المنحة أحدى آليات تنفيذ كل من (رؤية مصر 2030 - المبادئ العشرة لمنظمة تضامن شعوب افريقيا واسيا - أجندة أفريقيا 2063 - أهداف التنمية المستدامة 2030 – شراكة الجنوب الجنوب - خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار فى الشباب - ميثاق الشباب الافريقي – مبادئ حركة عدم الانحياز).