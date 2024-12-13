مدرب باتشوكا: الأهلي منافس قوي والتأهل للنهائي يحتاج تركيز

قال جييرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، أن الأهلي خصم قوي ولديه طريقة رائعة تجبر منافسيه على تقديم أفضل ما لديهم.

واكد ألمادا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وباتشوكا: ليس لدي ما أضيفه في فترة راحة الفريق أكثر من الأهلي فكل هذا خارج أيدينا، نشعر بالأريحية وعلينا أن نركز على المباراة، لأن الخصم سيكون مركز للغاية.

وأضاف مدرب باتشوكا: بعدما بذلنا جهد كبيرا في المباراة الماضية ضد بوتافوجو نركز الآن على مباراة الأهلي، لأنه خصم رائع ويلعبون بطريقة شرسة ويجبرون الخصم على تقديم أفضل مستوياته.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي مساء يوم السبت المقبل، على استاد 974، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندي