مسار يلحق أول خسارة بالأهلي في دوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل ، المباراة التي جمعت بين فريقي الاهلي للكرة النسائية وفريق مسار ، على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

تقدم مسار على حساب الاهلي

حيث تقدم فريق مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف ثلاث نقاط من فريق الاهلي .

وسجلت ميا دردان هدف التقدم لفريق الاهلي على حساب فريق مسار ، وذلك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ،

وقد شهدت الدقائق الأولى سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب مسار إلا وإن خط الدفاع لم يستطع صد هدف التقدم .

فيما احتسبت المحكمة شاهندا مغربي ضربة جزاء لحساب فريق مسار وعدم احتساب هدف التعادل، لتقوم مهيرة علي لاعبة مسار بتنفيذ هدف التعادل في الدقيقة التاسعة .

لتقم حسنات اوبامبا لاعبة مسار بتسجيل الهدف الثاني لصالح فريقها مسار في الدقيقة ٢٧ .

وتحسم المباراة اللاعبة ساندرين بالهدف الثالث لفريق مسار في الدقيقة ٩٢ قبل نهاية المباراة.

واستضاف الفريق الأول للنادي الأهلي للكرة النسائية بقيادة الكابتن ديمتيري لوبوف المدير الفني، ، فريق مسار بقيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني، ويسعى كلا الفريقين في اقتناص النقاط الثلاثة ليتأهل بشكل رسمي لدوري الكرة النسائية.

تعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي المتصدر للدوري بالعلامة الكاملة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر دوري الكرة النسائية .



