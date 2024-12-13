الشركات المصرية: نستهدف الحصول على فرص متميزة بإعادة إعمار العراق

شهد معرض العراق الدولي للإنشاءات و البنية التحتية المقام حاليا بالعاصمة العراقية بغداد إقبالا كبيرا من الشركات العراقية و شركات المقاولات و التطوير العقاري على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض و التي يبلغ عددها 22 شركة مصرية ما بين صناعات هندسية و صناعات كيماوية .

وتشارك مصر بجناح كبير على مساحة 400متر يضم 22شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية و الكيماوية من إجمالي 80 شركة مشاركة بالمعرض ويشارك في المعرض غرفة الصناعات الهندسية بوفد من الشركات برئاسة محمد المهندس و كذلك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بوفد من الشركات الكيماوية بحضور محمد مجيد مدير المجلس التصديري للصناعات الهندسية .

و قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين و القيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق للمنتج المصري و استفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات و الشركات المصرية في إعادة الإعمار و كذلك المنتجات المصرية .

وقال أشرف الهواري ممثل الشركة المنظمة للمعرض أن اليوم الثاني من معرض العراق الدولي شهد اقبالا كبيرا من الزوار العراقيين خاصة المتخصصين في التطوير العقاري و المقاولات و البنية التحتية على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض .

وأوضح ان هناك العديد من التعاقدات التي وقعتها الشركات المصرية مع المستثمرين العراقيين .

ومن جانبه قال وليد مسعود مدير التصدير بإحدي شركات الصناعات البلاستيكية المتخصصة في مواسير الصرف و المياه و الوصلات المختلفة, هذه المشاركة الثالثة لنا في هذا المعرض و نحن نستهدف دعم الوكلاء والموزعين بالذين يتعاملون معنا بالعراق .

و اكد ان السوق العراقي واعد وبه اعادة اعمار و إنشاءات والشركات المصرية لها فرص كبيرة للحصول على اكبر حصة من احتياجات العراق في اعادة الإعمار .

ويقول سامي يوسف ممثل احد الشركات العارضة المتخصصة في الرخام و الجرانيت ان هناك اقبال كبير هذا العام على الشركات المصرية بالمعرض .

واكد ان العراق لديها حجم اعمال انشائية كبيرة ونحن نصدر حاليا للعراق من منتجاتنا و هدفنا بهذا المعرض هو زيادة حجم صادرتنا للسوق العراقي بشكل اكبر وهذا ما نلمس تحقيقه حاليا من خلال رغبة زوار المعرض في تنفيذ تعاقدات جديدة .

واكد احمد جلال مدير التصدير بأحد المصانع المتخصصة في انتاج ألواح البولي كربونات و نحن تواجدنا بهذ المعرض لاستهداف شركات المقاولات العامة او تركيبات حدادة و بالفعل تعاقدنا مع وكيل لنا في كركوك و سنتعاقد ايضا مع وكيل لنا في بغداد واستهداف تجار أكثر في ظل احتياجات السوق العراقي الكبيرة .

واشاد بالعدد الكبير من الشركات المصرية المشاركة بالمعرض و هناك اقبال متميز على الشركات المصرية بمختلف قطاعاتها .

وأوضح مصطفى درويش ممثل احدى شركات الكابلات بالمعرض ان هناك اقبال على المعرض و لدينا طلبات تصدير حاليا مع و زارة الكهرباء العراقية لمد شبكة الكهرباء باحتياجاتها من الكابلات .

واضاف خالد طلعت مدير تسويق احدى الشركات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية والمعدنية ان معرض العراق الدولي فتح لنا فرص اكبر للتواجد بالسوق العراقي و تمكنا من جميع العديد من الطلبات من الزوار للتعاقد على استيراد منتجاتنا .