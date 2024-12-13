ads
الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تحتفل مع سيدات مصر بمناسبة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

صورة من الفعاليات
صورة من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ساهمت وزارة الداخلية بالعديد من المبادرات الإنسانية لمشاركة السيدات بمناسبة حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
 
في نفس السياق  نظمت الوزارة عدد من الزيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات لمشاركة السيدات المرضى و المحجوزات و المترددات على المستشفيات في تلك المناسبة، وتقديم الدعم النفسي و المجتمعي لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية .. بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم  لهن بالمجان.
 

كما قامت مديريات الأمن بتنظيم احتفالات بمقار أندية الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات.

هذا وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة .. حيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني و الاجتماعي.

 

العنف ضد المرأة لوزارة الداخلية حقوق الإنسان