الداخلية تحتفل مع سيدات مصر بمناسبة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

ساهمت وزارة الداخلية بالعديد من المبادرات الإنسانية لمشاركة السيدات بمناسبة حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.



في نفس السياق نظمت الوزارة عدد من الزيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات لمشاركة السيدات المرضى و المحجوزات و المترددات على المستشفيات في تلك المناسبة، وتقديم الدعم النفسي و المجتمعي لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية .. بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.



كما قامت مديريات الأمن بتنظيم احتفالات بمقار أندية الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات.

هذا وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة .. حيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني و الاجتماعي.