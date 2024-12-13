حزب الريادة: أكاذيب جماعة الإخوان هدفها زعزعة استقرار الوطن

أكد رئيس حزب الريادة، كمال حسنين، أن محاولات جماعة الإخوان في نشر الشائعات والأكاذيب تهدف لزعزعة استقرار الوطن وخلق الفتن بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار استراتيجية الجماعة للتأثير على الرأي العام وتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية.

وأوضح رئيس حزب الريادة في بيان له اليوم، أن الإخوان دأبوا على استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المغلوطة، متبنيين أساليب تضليلية تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية.

الشائعات تهدم الأوطان

وأضاف أن هذه الشائعات تهدف إلى "زعزعة الثقة في القيادة السياسية والأجهزة الأمنية، وكذلك خلق حالة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي في البلاد".

ونوه بأن الحزب يقف بقوة ضد هذه المحاولات، مشددًا على أن "الدولة المصرية قوية ومتماسكة، ولن يستطيع أحد، مهما كانت محاولاته، إضعافها أو إحداث انقسامات بين الشعب والقيادة السياسية".

ودعا "حسنين" كل القوى الوطنية إلى الوحدة والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار البلاد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأمثل في مواجهة أعداء الوطن.

