مفتي الجمهورية يشرح أهمية المودة والرحمة في الحياة الزوجية.. فيديو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الأسرة تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، إذ تعتبر اللبنة الأولى التي يعتمد عليها استقرار المجتمع في كل عصر.

وخلال مشاركته في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، أشار مفتي الجمهورية إلى أن اختلال هذه اللبنة سيؤدي إلى انهيار المجتمع بأسره، مؤكداً أن الشرائع الدينية والسنة النبوية قد أولت اهتماماً بالغاً للأسرة، وأكدت على أهميتها الكبيرة في الحياة الاجتماعية.

وتابع قائلاً: "الشرائع السماوية حثت على حسن اختيار شريك الحياة، فالغرض من تكوين الأسرة هو الرحمة والمودة والعيش معاً بالمعروف".

واستشهد الدكتور عياد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»، وأيضًا قوله: «ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».

كما أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا على المودة والرحمة في الحياة الزوجية، مستدلاً بقوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".



