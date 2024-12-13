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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في أسوان

المضبوطات
المضبوطات
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 وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة – مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى ، سرقة بالإكراه") بالإتجار بالمواد المخدرة وإرتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.


وجرى استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقتلهما وضُبط بحوزتهما 2 بندقية آلية  عدد من الطلقات  كمية من المواد المخدرة المتنوعة  حشيش  بانجو  هيروين .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

بأسوان إطلاق النيران وزارة الداخلية بالمواد المخدرة