تفاصيل مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في أسوان

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة – مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى ، سرقة بالإكراه") بالإتجار بالمواد المخدرة وإرتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.



وجرى استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقتلهما وضُبط بحوزتهما 2 بندقية آلية عدد من الطلقات كمية من المواد المخدرة المتنوعة حشيش بانجو هيروين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

