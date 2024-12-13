المؤتمر السادس للصحافة المصرية.. نقاشات موسعة حول تحديات الصحافة وأفقها المستقبلي

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتعاون مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، تفاصيل برنامج المؤتمر الذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024. يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الصحفيين والخبراء المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بحفل افتتاح مساء السبت 14 ديسمبر في قاعة الشهداء بمسرح النقابة في الساعة 5 مساءً، حيث يشارك في الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة في مجال الإعلام والصحافة. ومن ثم تنطلق الجلسات النقاشية في اليومين التاليين، التي ستغطي عدداً من القضايا المهمة التي تهم الصحفيين المصريين، من بينها حرية الصحافة، التحديات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، وأثر التطور التكنولوجي على مهنة الصحافة.

كما يتضمن المؤتمر إعلان نتائج الاستبيان الذي أجرته النقابة، والذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي، ويهدف إلى مناقشة تطورات مهنة الصحافة وأوضاع الصحفيين في مصر. ويشارك في المؤتمر عدد من الإعلاميين المعروفين مثل أ. لميس الحديدي، أ. عماد الدين حسين، والإعلامية أ. منى سالمان، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال الصحافة والإعلام.

المؤتمر يأتي في إطار سعي نقابة الصحفيين إلى خلق منصة حوارية مفتوحة بين الصحفيين والمختصين لبحث سبل تطوير المهنة وتعزيز حقوق الصحفيين في مواجهة التحديات المختلفة.