اللجنة العليا المنظمة لبورسعيد الدولية للقرآن تقدم العزاء في المتسابقة المتوفاة

قدمت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الجمعة، واجب العزاء لأسرة المتسابقة سعاد المزين ووالدتها، بعد أن لقوا ربهم عند عودتهم من محافظ بورسعيد إلى البحيرة بعد مشاركة المتسابقة في فرع حفظ القرآن كاملا للإناث.

اللجنة العليا المنظمة لبورسعيد الدولية للقرآن تقدم واجب العزاء في المتسابقة المتوفاة

بالصور.. اللجنة العليا المنظمة لبورسعيد الدولية للقرآن تقدم واجب العزاء في المتسابقة المتوفاة

ومثل اللجنة العليا الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة التحكيم ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور رمضان صيام، عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، وقاما بزيارة القرية التي تقيم بها الفتاة واسرتها، والتقيا والدها بمجرد وصوله من خارج البلاد لتقديم العزاء.

وحرص الشيخ عبد الكريم على الحديث مع الأسرة عن الصبر علي قضاء الله وأجر ذلك، كما تحدث عن حسن الخاتمة، مؤكدا أن المتسابقة ارتقت إلي مرتبة الشهادة، فقد خرج وأمها من البيت حاملين كتاب الله، وذهبوا مسافرين لبيت من بيوت الله، وجلستا تقران القرآن، وأخر ما نطق به لسانها هو القرآن، وتوفيت وهي ترتل آيات الذكر الحكيم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على المسابقة، أن وفد اللجنة العليا اطمئن على خروج بعض المصابين في حادث الميكروباص العائد من المسابقة، كما اطمئن على الـ 4 مصابين الذين لا يزالوا يحصلون علي العلاج بالمستشفي، داعين الله أن يتم عليهم الشفاء.

وأكد أن المسابقة سوف تخلد اسم المتسابقة الراحلة، مشيدا بما قامت به وزارة الأوقاف بصرف منحة قدرها 25 ألف جنيها للأسر المحتسبة، وما جاء في البيان الصادر من نعي ودعاء للمتوفين أن يلحقهم الله بالشهداء والنبيين والصديقين والشهداء، كما أشاد بحداد محافظة بورسعيد واللواء محب حبشي علي ضحايا الحادث.

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