إجراء عمليات جراحية ناجحة بمستشفى السادات لمصاب في حادث مروري وطفل رضيع

صرح الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مستشفى السادات بقيادة الدكتور محمد الشيخ استقبلت مصاب يوم السبت في حادث مروري بعد نقل المصاب إلى المستشفى، تم تقديم الإسعافات الأولية له، وقام الدكتور المسؤول في قسم العناية المركزة بحجزه لمدة 48 ساعة لمتابعة حالته، بعد إجراء الفحوصات اللازمة و الأشعات، تم تشخيصه بوجود كسر في الفك السفلي من الجهتين اليمنى واليسرى .

تم تضميد الجروح وتحضير المريض لدخول غرفة العمليات بعد استقرار حالته وخروجه من العناية المركزة , تم إجراء العملية الجراحية أمس الخميس تحت إشراف الدكتور حسام الغريب، أخصائي جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم، والدكتور عمرو عبد العزيز، طبيب التخدير، والدكتور حامد السيد.

تم تثبيت الكسور باستخدام الشرائح والمسامير، وعقب العملية تم نقل المريض إلى العناية المركزة لمتابعة حالته، وبذل أطباء العناية والتمريض في العمليات والعناية جهوداً مشكورة لضمان نجاح العملية وسلامة المريض.

على صعيد آخر تم بنجاح عملية إنقاذ طفل وعلاج حالة فتق مختنق، حيث تمكن الفريق الطبي بمستشفى السادات المركزي من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 22 يومًا كان يعاني من حالة فتق أربي مختنق، حيث تم إدخاله إلى غرفة العمليات بشكل عاجل بعد إصابته بهذه الحالة الحرجة.

قام فريق الجراحة بقيادة الدكتور أحمد موسى عمر، أخصائي الجراحة العامة والمناظير، والدكتور محمد الاودن أخصائي التخدير بإجراء العملية الجراحية فورًا لتصحيح الفتق وإنقاذ الطفل من خطر الإصابة بالغرغرينا في الأمعاء.

بعد إجراء العملية بنجاح، تم إدخال الطفل إلى قسم الحضانات تحت إشراف أطباء متخصصين برئاسة الدكتورة علياء عاطف، رئيس قسم الحضانات، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة 24 ساعة , وقد بذل فريق التمريض والطب المتخصص في الحضانات جهودًا كبيرة لمتابعة حالته بعناية، ومع مرور الوقت، تحسنت حالة الطفل بشكل ملحوظ، وتم خروجه من المستشفى، وهو في حالة صحية جيدة.