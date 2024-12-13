حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام الدحيل في كأس قطر

أعلن علي رحمة المري، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الدحيل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات نصف نهائي كأس قطر.

يحل فريق الوكرة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الدحيل بملعب استاد عبدالله بن خليفة، في لقاء ينطلق في الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام الدحيل، حيث يواصل حجز مكانه الأساسي، بعدما غاب عن مباراة رافشان الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2، إذ جلس بديلًا حينذاك.

وتأهل الوكرة إلى نصف نهائي كأس قطر بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية، حيث تبدأ البطولة بمجموعتين في الدور الأول ليتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

واجه الوكرة متصدر المجموعة الثانية فريق الأهلي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، وفاز عليه بنتيجة 3-1، ليتأهل لمواجهة الدحيل.

بينما يواجه العربي نظيره أم صلال في نصف النهائي الثاني ببطولة كأس نجوم قطر، ليلتقي الفائزان في النهائي.

تشكيل الوكرة لمواجهة الدحيل