أساليب وطرق مبتكرة لمساعدة أطفالك على المذاكرة والتركيز.. الامتحانات قربت

يميل الأطفال دائما للعب والتشتت وعدم التركيز في المذاكرة وهي مشكلة عامة تواجه الكثير من الأباء، وإليك بعض الأساليب والطرق المبتكرة والتي يمكنك استخدامها للاهتمام ومساعدة أطفالك على الجلوس وقت أكبر على الكتاب وزيادة تركيزهم ، وهى:

مكان مخصص للمذاكرة

تحديد مكان هادئ ومريح للمذاكرة ، بعيدا عن مصادر الصخب والصوت العالي مثل التلفزيون والألعاب.

إضاءة صحية

التأكد من أن الإضاءة مناسبة ومريحة للعين وللقراءة والكتابة.

أدوات مريحة

وفري لطفلك جميع الأدوات التي يحتاجها، مثل الكتب والكراسات والأقلام الملونة، المسطرة ، والملاحظات.

تنظيم الوقت

تنظيم وعمل جدول زمني للمذاكرة، مع أخذ فترات راحة قصيرة بين كل فترة.

اللعب أثناء التعلم

إدخال الألعاب التعليمية مع المذاكرة كنوع من الترفيهة وفهم المعلومة بطريقة سلسة دون ملل ، وربط بين المواد الدراسية والحياة اليومية لتصبح أكثر أهمية وسهلة التذكر .

التشجيع والمدح

تشجيع الطفل ومدحه علي شجعي طفلكِ دائمًا وامدحيه على أبسط شئ ، ولا تقلل من أي عمل يؤديه حتى لو كان صغير، تقسيم المادة الدراسية إلى أجزاء صغيرة وسهلة الفهم.

استخدام الخرائط الذهنية

استخدام الخرائط الذهنية لربط الأفكار والمفاهيم ببعضها البعض.

القراءة بصوت عالي

تشجيع الطفل وتدريبه على القراءة بصوت عالي لتساعده على فهم المعنى وتثبيته في الذاكرة.

الجدول الزمني للمكافآت

عمل مكافاة تشجيعية وربطها بعمل المهام الدراسية بنجاح .

الأنشطة الممتعة

بعد الانتهاء من المذاكرة، تخصيص وقت للأنشطة الممتعة التي يحبها طفلك، وتشجيع طفلك على المشاركة في الأنشطة المدرسية المتعددة لزيادة ثقته بنفسه وليحب الدراسة والمدرسة.