الجلسات المتوازية.. تحديات إصلاح الصحافة المصرية من خلال آليات مالية وإدارية جديدة

تنطلق ثلاث جلسات متوازية، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، يوم الأحد 15 ديسمبر، من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

تشمل الجلسات موضوعات حيوية مثل "تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية" في قاعة كامل زهيري، حيث يشارك في النقاشات جلاء جاب الله، د. محمد فايز فرحات، أكرم القصاص، ود. أسامة السعيد. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الجلسة الأخرى "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية" تحت إدارة الإعلامية لميس الحديدي. هذه الجلسات تهدف إلى وضع حلول عملية لتحديات الصحافة في مصر.