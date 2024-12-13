كولر: مواجهة باتشوكا صعبة وهدفنا اللعب أمام ريال مدريد في النهائي

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن أهمية الفوز أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة كأس التحدي، والتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا يوم السبت المقبل، في مباراة كأس التحدي على ملعب 974، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، على ملعب لوسيل في نهائي بطولة إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

وقال مارسيل كولر في تصريحات مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: إنه أمر رائع أن نكون هنا ونشارك في البطولة، واللعب ضد أفضل أندية العالم، وسعداء ونتمنى الفوز في المباراة المقبلة والتأهل لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

وأضاف مارسيل كولر : شاهدنا مباراة باتشوكا ضد بوتافوجو لقد لعبوا بشكل ممتاز من الناحية التكتيكية، وهذه هي الطريقة التي نستعد بها الآن أيضًا ونريد الحصول على أفضل نتيجة ممكنة ونريد بطبيعة الحال الوصول إلى النهائي ضد ريال مدريد.

وتابع: “لهذا السبب من المهم أن يركز اللاعبون في هذه المباراة التي لا تقبل القسمة.. الخاسرون سيعودون إلى ديارهم ونحن نريد البقاء هنا لفترة أطول، بغض النظر عما إذا كان هناك وقت إضافي أو ركلات ترجيح الهدف يجب أن يكون الوصول إلى النهائي ومن الرائع أن أتمكن من اللعب في هذه الملاعب هنا في قطر، لم يمض وقت طويل منذ أقيمت كأس العالم هنا ولدينا أيضًا ملاعب تدريب رائعة، وهو أمر لا نملكه في أي مكان في إفريقيا”.

وقال كولر: “هذا يجعل الأمر ممتعًا للاعبين ولي كمدرب، ونتيجة لذلك، فإن المستوى مرتفع ومن المهم أن تشعر بذلك على أرض الملعب في المباراة من أجل التقدم”.

وكشف كولر أنه عندما تلعب ضد أندية من أوروبا أو فرق دولية أخرى، يمكنك اكتساب المزيد من الخبرة، ويتعلم اللاعبون من ذلك.. يمكنني تعليمهم لكنهم يتعلمون من السرعة والتقنية، يرون ذلك في اللاعبين الآخرين ومن وجهة نظري هذا هو أفضل شيء.

واختتم كولر تصريحاته قائلا: “المدرب يطالب دائمًا بأقصى قدر ممكن من لعب تمريرات جيدة، والتعامل مع الكرة بشكل جيد، ولكن عندما ترى ذلك ضد لاعبين على هذا المستوى، فمن الواضح أنه دافع لتحسين مستواهم وآمل أن يستفيد لاعبونا من ذلك”.