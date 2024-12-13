بحوزتهم مواد مخدرة بـ9 ملايين جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص بتصنيع أقراص وعقاقير المنشطة

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اعتزام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد" تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات (القاهرة- الجيزة – الغربية)، وبحوزتهم زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9 ملايين جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد .