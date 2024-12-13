بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمكتبة مصر العامة

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، فعاليات منتدى "تراثنا ميراثنا" فى نسخته الثالثة؛ والذى نظمته جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، تزامناً مع احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي.

معرض تراثنا ميراثنا

وأقيم المنتدى بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر وضم عدة فاعليات منها: معرضاً للحرف التراثية ومعرضا للأزياء التراثية، ومعرضا للتراث فى عيون التشكيليين، ومعرضاً للأكلات التراثية، وحفلًا فنياً يتضمن فقرات متنوعة.

محافظ الأقصر يشيد بجودة المعروضات في منتدى “تراثنا ميراثنا”



ومن جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجودة المعروضات وأثنى على فكرة المعرض وعلى تنوع الحرف الموجودة به، وأن التراث هو الأصل لأفكار جديدة ومتنوعة ويمكن من خلالة التجديد وخلق افكار مبتكرة لتحقيق عائد مادي، وأن هذه الموروثات هى التى يبحث عنها السياح لاقتنائها والعودة بها إلى بلدهم للتعبير عن أصالة وعراقة المصريين، كما وعد العارضين بمعرض ثابت للحرفجية فى السوق السياحى.

وأوضحت رئيس الجامعة أن المنتدي تنظمه جامعة الأقصر، يستهدف التعبير عن عظمة تاريخنا وحضارتنا وان من ليس له تاريخ، ليس له حاضر أو مستقبل.

وقالت الدكتورة رضا عطا الله قومسير المعرض ومدير مركز الحرف ومنسق التواصل المجتمعي بالجامعة ان المعرض يحتوى علي ٣٣ حرفة يدوية وتراثية منها خشب السرسوع وخشب الاركت والمنسوجات اليدوية وأشغال نول النسيج والكروشيه والكانافا والتوت باجز وتصنيع وطحن التوابل والبهارات والخوص والعرجون ورسم الحنة والإكسسوار الخرز والإكسسوار المعدن ونحت الالباستر والرسم علي الأحجار وغيرها.

وأقيم المنتدى بحضور الدكتور رمضان عبد المعتمد مستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري منسق عام المنتدى، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وطلاب ومدرسين بكلية الفنون الجميلة وعددا من اعضاء مجلس النواب ومحبي الفنون والتراث.

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