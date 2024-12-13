إطلاق اسم الفنان محيي إسماعيل على ورشة مبادئ التمثيل والفنون الأدائية

أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اطلاق اسم الفنان محيى إسماعيل على الدفعة الأولى من ورشة "مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا"، في خطوة تكريمية تقديرا لمسيرته الفنية المميزة وإبداعه المتفرد في السينما والمسرح المصري والعربي.

وتعد هذه الورشة واحدة من المبادرات الفنية الرائدة لدعم المواهب الشابة وتطوير مهاراتهم في التمثيل والفنون الأدائية، وتهدف الورشة الممتدة على مدار أكثر من 30 ساعة تدريبية مكثفة، إلى تقديم تدريب احترافي يسهم في صقل مهارات المشاركين، إلى جانب إعدادهم للتعامل مع الوسائط المختلفة مثل المسرح والسينما، مع تدريبات خاصة بالجسد وصناعة المحتوى الفني.

وأشار الغرباوي إلى أن الورشة ستتوج بإنتاج أول عرض مسرحي أكشن في مصر، في تجربة غير مسبوقة تهدف إلى إثراء الحركة المسرحية في مصر وتقديم شكل جديد من العروض الأدائية.

يُذكر أن مازن الغرباوي، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإبداع الفني والمواطنة وجائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان الدولي للمسرح بمدينة بيزانسون الفرنسية، يواصل جهوده في دعم الحركة المسرحية وتكريم رموز الفن الذين تركوا بصمة خالدة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للانطلاق نحو آفاق جديدة في عالم المسرح والفنون.