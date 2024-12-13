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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يخوض المران الختامي في الرابعة عصر غدٍ السبت استعدادًا لمواجهة المصري

مران الزمالك
مران الزمالك
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في الرابعة مساء غداً السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وفي سياق متصل سيخوض فريق المصري تدريبه الختامي في السادسة مساء الغد باستاد برج العرب.
ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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