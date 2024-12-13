أقيمت ظهر اليوم الجمعة، بمدينة زيورخ السويسرية قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

قُسمت المنتخبات المشاركة على 12 مجموعة، على أن يتواجد 5 منتخبات في 6 مجموعات، كما تكون هناك 6 مجموعات يتواجد بها 4 منتخبات فقط.

يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 متصدر كل مجموعة، في حين ينتقل أصحاب المركز الثاني لخوض تصفيات الملحق إلى جانب أفضل 4 منتخبات في تصنيف دوري الأمم الأوروبية.

ويتأهل من خلال الملحق 4 منتخبات، وبالتالي يكون مجموع المنتخبات الأوروبية المتأهلة إلى كأس العالم 16 منتخبًا.

ومن المقرر، أن تبدأ تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في مارس 2025، حيث يشارك 48 منتخبًا في نهائيات المونديال المقبل، ليرتفع عدد المنتخبات الأوروبية المتأهلة من 13 إلى 16 منتخبًا.

وأسفرت قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عن مواجهات متوازنة بين جميع المجموعات.

نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

المجموعة الأولى: الفائز من مواجهة ألمانيا / إيطاليا - سلوفاكيا - آيرلندا الشمالية -لوكسمبورج

المجموعة الثانية: سويسرا - السويد - سلوفينيا - كوسوفو

المجموعة الثالثة: الخاسر من مواجهة البرتغال / الدنمارك - اليونان - اسكتلندا - بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: الفائز من مواجهة فرنسا / كرواتيا - أوكرانيا - آيسلندا - أذربيجان

المجموعة الخامسة: الفائز من مواجهة هولندا / إسبانيا - تركيا - جورجيا - بلغاريا

المجموعة السادسة: الفائز من مواجهة البرتغال / الدنمارك - المجر - آيرلندا - أرمينيا

المجموعة السابعة: الخاسر من مواجهة هولندا / إسبانيا - بولندا - فنلندا - ليتوانيا - مالطا

المجموعة الثامنة: النمسا - رومانيا - البوسنة والهرسك - قبرص - سان مارينو

المجموعة التاسعة: الخاسر من مواجهة ألمانيا / إيطاليا - النرويج - إسرائيل - إستونيا - مولدوفا

المجموعة العاشرة: بلجيكا - ويلز - مقدونيا الشمالية - كازاخستان - ليختنشتاين

المجموعة الحادية عشرة: إنجلترا - صربيا - ألبانيا - لاتفيا - أندورا

المجموعة الثانية عشرة: الخاسر من مواجهة فرنسا / كرواتيا - تشيكيا - مونتينيجرو - جزر الفارو - جبل طارق.