شريف عامر: "جعل الله للأستاذ نبيل الحلفاوي نصيبا من اسمه"

عبر الإعلامي شريف عامر، عن تقديره الإنساني والفني للفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي يمكث في العناية المركزة بسبب وعكة صحية مفاجئة.

وكتب شريف عامر عبر حسابه الرسمي على موقع "X" متمنيا الشفاء العاجل للحلفاوي: "جعل الله للأستاذ نبيل الحلفاوي نصيبا من اسمه، نبيل في شخصه كما هو اسمه، اسأل الله وأدعوه أن يشفيه ويرده لنا بإذنه تعالى".

ويتواجد نبيل الحلفاوي داخل أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية لتلقى العلاج ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

يشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" عام 2021 بطولة النجوم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.