«عمومية الشراع» تعتمد أحمد حبش رئيسًا للاتحاد بالتزكية

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للشراع والانزلاق، فوز قائمة أحمد حبش لرئاسة مجلس الإدارة بالتزكية، للدورة الانتخابية الجديدة التي تستمر لمدة 4 سنوات قادمة.

واجتمعت الجمعية العمومية قبل قليل بمقر الاتحاد، بحضور 3 هيئات رياضية وهي: “يخت القاهرة، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، واليخت المصري بالإسكندرية“.

وفازت قائمة أحمد حبش بالتزكية والتي تضم كلًا من: “أحمد حبش رئيسًا، بالإضافة إلى الأعضاء ياسر محمد صفار، عمر إبراهيم الزيات، فادي توكل، محمد خالد الأصفر، آدم الشايب، ومحمد عبد الحميد“.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع من رئيس ونائب و 7 أعضاء منهم اثنان تحت السن.

وسوف يتم انتخاب المنصبين المتبقين في أقرب اجتماع جمعية عمومية لاتحاد الشراع من أجل استكمال مجلس الإدارة.