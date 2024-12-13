فرانسوا بايرو رئيسًا جديدًا لوزراء فرنسا

الجمعة 13/ديسمبر/2024 - 03:30 م

بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الوسطي فرانسوا بايرو "الذي التقى به صباح اليوم في القصر الرئاسي لنحو ساعتين، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لميشال بارنييه الذي حجب عنه البرلمان الثقة قبل أكثر من أسبوع.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه، "عين رئيس الجمهورية، فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل حكومة".

وسيتولى بايرو مهمة شاقة لتشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب ثقة في الجمعية الوطنية التي لا تتمتع أي من الكتل فيها بغالبية مطلقة، وإقرار ميزانية العام 2025.

وفي أول رد فعل على هذا التعيين، قال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي أطاح بميشيل بارنييه في تصويت حجب الثقة: "لن يحصل حجب ثقة مبدئيا".

وكانت أصوات هذا الحزب وأصوات نواب اليسار سمحت بالإطاحة بحكومة بارنييه الأسبوع الماضي. لكن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي فقد أكد أنه لن يمنح الثقة لبايرو لأنه لا ينتمي إلى صفوف اليسار.

ويرأس بايرو البالغ 73 عاما الحركة الديموقراطية (موديم) الوسطي التي أسسها وهو من المقربين من ماكرون وداعم كبير له منذ توليه الرئاسة في فرنسا.

وأصبح بايرو بذلك رئيس الوزراء السادس في عهد إيمانويل ماكرون منذ العام 2017 والثامن والعشرين في ظل الجمهورية الخامسة.

وأمام بايرو مهمة كبيرة مع إعطاء الأولوية لإقرار ميزانية العام 2025 فيما تعاني فرنسا من مديونية عالية.

وقد سقطت الحكومة السابقة بسبب مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي.