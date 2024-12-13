الشوط الأول.. مسار يتقدم بهدفين مقابل واحد أمام الأهلي بدوري الكرة النسائية

انتهى منذ قليل، الشوط الأول من عمر لقاء الأهلي للكرة النسائية وفريق مسار، القائم على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس في تمام الساعة 2:30م، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

حيث تقدم فريق بهدفين مقابل هدف لصالح فريق مسار.

وسجلت ميا دردان هدف التقدم لفريق الأهلي على حساب فريق مسار، وذلك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وقد شهدت الدقائق الأولى سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب مسار إلا وإن خط الدفاع لم يستطع صد هدف التقدم.

فيما احتسبت المحكمة شاهندا مغربي ضربة جزاء لحساب فريق مسار وعدم احتساب هدف التعادل، لتقوم مهيرة علي لاعبة مسار بتنفيذ هدف التعادل في الدقيقة التاسعة؛ لتقم حسنات ابامبا لاعبة مسار بتسجيل الهدف الثاني لصالح فريقها مسار في الدقيقة ٢٧.

ويستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي للكرة النسائية بقيادة الكابتن ديمتيري لوبوف المدير الفني، فريق مسار بقيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني، ويسعى كلا الفريقين في اقتناص النقاط الثلاثة ليتأهل بشكل رسمي لدوري الكرة النسائية.

وتعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي المتصدر للدوري بالعلامة الكاملة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر دوري الكرة النسائية.