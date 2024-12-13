حزب الوعي يبدأ حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

قام وفد من حزب الوعي برئاسة دكتور باسل عادل وعدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للحزب بزيارة الإسكندرية ولقاء عدد من القيادات.

ورحب الدكتور باسل عادل بزيارته للإسكندرية كأول زيارة خارجية بعد تدشين "البناء الثاني" للحزب.

وخلال اللقاء، قال عادل إن مصر مقبلة علي مرحلة سياسية مختلفة تحتاج لتضافر الجهود وتقديم رؤية مختلفة في قضايا العمل الوطني.

كما أشار إلى ضروره تكوين تحالف واسع يضم القوي الوطنية العاقلة؛ ليصبح "سند مصر" في المرحلة الصعبة المقبلة، وخاصه بعد ما تمر به المنطقة من تغيرات دراماتيكية تنخر في الحدود وتأكل الدول.

وأكد عادل على استعداده على التشاور والتعاون مع القوي السياسية خاصة في ظل المرحلة الدقيقة من عمر الوطن وتحديات الأمن القومي.

وأعلن عادل أن الحزب سيزور عددًا من المحافظات خلال الأيام القادمة وذلك لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية ودعوة الشباب للمشاركة بقوة خلال الفترة القادمة.

ويذكر أنه كان في استقبال وفد حزب الوعي الاعلامية امل صبحي والدكتور إبراهيم العزازي و أعضاء اللجنة التأسيسية للحزب بمحافظة الإسكندرية.