ads
الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب الوعي يبدأ حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

باسل عادل
باسل عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام وفد من حزب الوعي برئاسة دكتور باسل عادل وعدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للحزب بزيارة الإسكندرية ولقاء عدد من القيادات.

ورحب الدكتور باسل عادل بزيارته للإسكندرية كأول زيارة خارجية  بعد تدشين "البناء الثاني" للحزب.

وخلال اللقاء، قال عادل إن مصر مقبلة علي مرحلة سياسية مختلفة تحتاج لتضافر الجهود وتقديم رؤية مختلفة في قضايا العمل الوطني.

كما أشار إلى ضروره تكوين تحالف واسع يضم القوي الوطنية العاقلة؛ ليصبح "سند مصر" في المرحلة الصعبة المقبلة، وخاصه بعد ما تمر به المنطقة من تغيرات دراماتيكية تنخر في الحدود وتأكل الدول.

وأكد عادل على استعداده على التشاور والتعاون مع القوي السياسية خاصة في ظل المرحلة الدقيقة من عمر الوطن وتحديات الأمن القومي.

وأعلن عادل أن الحزب سيزور عددًا من المحافظات خلال الأيام القادمة وذلك لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية ودعوة الشباب للمشاركة بقوة خلال الفترة القادمة.

ويذكر أنه كان في استقبال وفد حزب الوعي الاعلامية امل صبحي والدكتور إبراهيم العزازي و أعضاء اللجنة التأسيسية للحزب بمحافظة الإسكندرية.

حزب الوعي دكتور باسل عادل