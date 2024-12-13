تسليم إحداثيات 3 عزب ونجوع بـ"بياضية الأقصر" لضمها للحيز العمراني

أعلن المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه تم الإنتهاء من استلام 3 عزب بمدينة البياضية، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تنفيذ أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى "169 - 502" لسنة 2016 والمختصة بمراجعة وإعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية.

اجتماع الحيز العمراني

وأوضح نبيل، أن تم استلام 3 عزب بمدينة البياضية من ضمن الـ 28 عزبة المعتمدة مسبقا بالمركز وهي ( البدادرة، الحمزية، والنجاجرة قبلي وبحري)، وتم موافاة مديرية المساحة بإحداثياتهم لوضع علامات الحيز العمرانى لها على الطبيعة، مشيراً إلى أن مركز ومدينة البياضية يضم 41 عزبة ونجع، يتبقى منها 13 عزبة ونجع يجرى العمل على إنهاء إجراءات إعتمادها للانتهاء من تحديث الحيز العمرانى لمدينة البياضية بالكامل فى أقرب وقت.

محافظ الأقصر يبحث موقف الأحوزة العمرانية المعتمدة والتجمعات السكنية الخاصة بالمدن والقرى

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعاً بحث خلاله موقف الأحوزة العمرانية المعتمدة والتجمعات السكنية الخاصة بالمدن والقرى وتوابعها، وذلك بالإضافة إلى البيان الصادر من وزارة التنمية المحلية، وذلك في ضوء الجهود المبذولة والتنسيق بين إدارة التخطيط العمراني، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ممثلاً عنها المركز الإقليمي للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد لإعداد خريطة عمرانية حديثة لمحافظة الأقصر.

وأشاد محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والدور الفعال لها، بهدف إنجاز إجراءات أعتماد الحيز العمرانى وتحديثه للتيسير على المواطنين وصول كافة الخدمات والمرافق للمناطق المحرومة، كما وجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاز الأعمال طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة.