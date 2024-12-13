فوز جامعة سوهاج بجائزة أفضل بحث بمؤتمر "دبي الدولي للعيون"

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة فازت بجائزة أفضل بحث في مؤتمر "دبي الدولي للعيون"، حيث حصل الدكتور مرتضي احمد ابوزيد علي المركز الاول ممثلاً للجامعة وتسجيل البحث في مكتب حماية الملكية الفكرية.



وأشاد الدكتور حسان النعماني بفعاليات وتوصيات المؤتمر لما يمثله من قيمة علمية، وبحثية لشباب الأطباء المشاركين في المؤتمر، والذي شارك به اكثر من ٣٠٠٠ طبيب عيون من جميع انحاء العالم، مثمناً ريادة كلية الطب البشري العلمية والبحثية وخاصة قسم جراحة العيون بالكلية والذي أصبح واحداً من أفضل أقسام العيون علي مستوي الجمهورية، مقدماً تهنئة خاصة للدكتور مرتضي احمد ابوزيد لتميزة ونبوغه الدائم وتمثيله المشرف للجامعة في المحافل الدولية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ان المؤتمر يعد فرصة للمتخصصين في مجال طب وجراحة العيون لزيادة المعارف، والخبرات المهنية، والبحثية، وتبادل الخبرات في استخدامات التقنيات المتقدمة، لافتاً ان المؤتمر شهد مشاركة دولية متميزة متمثلة في أطباء متخصصين في مجال طب العيون من مصر ودول الخليج وشمال افريقيا، بالإضافة الي الهند وأسبانيا والولايات المتحدة.

وأوضح الدكتور مرتضي احمد ابوزيد، عضو هيئة التدريس بكلية الطب البشري ومدير وحدة فحوصات العيون، أن فكرة البحث هي ابتكار تطبيق باللغة العربية للمساعدة في تحسين نتائج عمليات تصحيح النظر ، وأن عدد الابحاث المتأهلة للمنافسة في مجال القرنية ٢٠ بحثاً من مصر ودول الخليج و شمال افريقيا بالاضافة الي الهند واسبانيا والولايات المتحدة، مشيراً ان لجنة التحكيم ضمت ثلاثة أساتذة من مصر وانجلترا والإمارات.