الهولندي سلوت يكسر العقدة ويحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر الماضي.

تفوق سلوت على منافسيه في صراع الحصول على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، هما: مدرب وولفرهامبتون جاري أونيل، وفابيان هورزلر مدرب برايتون.

وجاء تتويج سلوت بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر نوفمبر، بعد سلسلة من العروض القوية، التي قدمها الريدز تحت قيادته خلال الشهر الماضي، حيث حقق رفاق النجم المصري محمد صلاح 3 انتصارات متتالية على حساب كل من ساوثهامبتون، برايتون، وأستون فيلا.

ليفربول يسيطر على جوائز الأفضل في نوفمبر 2024

ورغم النجاحات المتتالية التي يحققها ليفربول تحت قيادة سلوت، إلا أنه لم يتمكن من الفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي في 3 مرات سابقة، ترشح لها للحصول عليها لكنه لم يحصل عليها، قبل أن يظفر بجائزة شهر نوفمبر الماضي، وبذلك كسر سلوت العقدة، ليسيطر ليفربول على جوائز الأفضل قي الشهر الماضي، بعدما توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب للمرة السادسة في تاريخه.

يذكر أن، فابيان هورزلر مدرب برايتون توج بالجائزة عن شهر أغسطس، فيما حصد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الجائزة في شهر سبتمبر، بينما كان البرتغالي نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست آخر المتوجين بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر، قبل أن يتوج آرني سلوت بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر 2024.