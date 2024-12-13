بعد تدهور الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي.. نجلاء بدر: "يا رب إشف كل مريض"

توجهت الفنانة نجلاء بدر بالدعاء طالبة الشفاء من الله، بعد أن تدهورت الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي ودخل المستشفى ويخضع لعناية مركزة.

وشاركت نجلاء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنان القدير نبيل الحلفاوي، وكتبت تعليقا عليها: "اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفِنا وعافِنا وأعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إشف مرضانا شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، إشف كل مريض، آمين".

ويتواجد نبيل الحلفاوي داخل أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي الدرامية

يشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" عام 2021 بطولة النجوم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.