بالصور.. وحدة السكان بالأقصر تختتم فعاليات ورشة عمل "فن القيادة الأخلاقية"

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، ورشة عمل فن القيادة الأخلاقية، والتى استمرت على على مدار يومين بقاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة الكرنك، حيث تأتي هذه الورشة ضمن رؤية محافظة الأقصر لتعزيز دور القيم الإنسانية في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الكفاءات البشرية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع.

جانب من ورشة العمل

استهدفت الورشة، التي عُقدت لمدة خمس ساعات يوميًا، تعزيز مهارات القيادة الأخلاقية وترسيخ القيم الإيجابية والمجتمعية في بيئة العمل، وتطوير مهارات القيادة الأخلاقية وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافتتحت الورشة، التي أقيمت في إطار التعاون بين وحدة السكان بمحافظة الأقصر، وبرنامج "قيم وحياة"، بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، وعبد الرحمن شلبي، عضو المجلس الإقليمي للسكان، وسارة العذب، مسئول برنامج "قيم وحياة"، بحضور فريق عمل وحدة السكان.

21 متدربا على مفاهيم القيادة الأخلاقية وأهميتها في بيئة العمل

وشهدت جلسات اليوم الأول والثانى نقاشات ثرية وتفاعلاً ملحوظًا من المشاركين البالغ عددهم 21 متدربًا من أعضاء وحدة السكان، وتضمنت الجلسات محاور رئيسية حول مفاهيم القيادة الأخلاقية وأهميتها في بيئة العمل، إلى جانب تدريبات عملية لتعزيز القيم المجتمعية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة.

وأكدت رئيس وحدة السكان بالأقصر، على أهمية هذه الورشة في تحقيق التكامل بين القيم الإنسانية ومتطلبات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى لبث روح التعاون والإيجابية بين أعضاء فريق العمل، واختُتمت الورشة اليوم الجمعة بتوزيع الشهادات والكتيبات على المشاركين، مع الإشادة بالمستوى المتميز للتدريب والمدربين.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب المحافظ؛ والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وإشراف محمد عبد الفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام محافظة الاقصر.

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