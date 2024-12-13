بالصور.. محافظ الأقصر يحل مشكلات بطء مشروعات الصرف الصحي والدفع النفقي بالحبيل

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة البياضية يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، تابع خلالها أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقرى الحبيل والبغدادي، وذلك في إطار متابعة جهود التنمية بمشروعات الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والقري والنجوع.

جولة محافظ الأقصر بالحبيل

وبدأت جولة المحافظ، بتفقد طريق قرية الحبيل الرئيسي بداية من مدخل القرية علي طريق الأقصر – أسوان الزراعي مروراً بكافة نجوع القرية وصولاً إلى نجع الزناقطة ومدخل منشأة العماري، حيث وجه المحافظ بتمهيد الطرق وتسويتها مع الاهتمام بأعمال النظافة بشكل يومي لمنع تكاثر الغبار والأتربة لحين رصف الطريق عقب الانتهاء من كافة أعمال توصيلات الصرف الصحي والغاز الطبيعي للقرية.

توصيل الصرف للمناطق المحرومة بالحبيل

كما استعرض المحافظ مع المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالحبيل لخدمة ما يزيد عن 25 الف نسمة هم سكان نجوع قرية الحبيل، حيث أكدت انه تم الانتهاء من عدد 3 محطات صرف صحي، وبحلول شهر أبريل المقبل من المقرر إنجاز العمل بمشروع صرف صحي الحبيل بالكامل عقب الانتهاء من أعمال الدفع النفقي التي تسببت في تأخر تسليم المشروع لصعوبة تنفيذ أعمال الحفر ووجود مجاري مائية.

محافظ الأقصر يحل مشكلة الدفع النفقي

وقبل مغادرته قرية الحبيل، أجري المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر إتصالاً هاتفياً مع المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالحبيل" بحثا خلاله تلافي أسباب بطء العمل بالمشروع وانجاز أعمال الدفع النفقي في المناطق الضيقة والعميقة التي تقع أسفل منسوب المياه الجوفية لتفادي مخاطر التجفيف التي تؤثر على المباني المحيطة.

خلال تفقده لقطعة الأرض التي تبرع بها الأهالي لإدخال الصرف الصحي لنجع الحواكم، أعطي المحافظ توجيهاته لهيئة الصرف الصحي بالأقصر بمواصلة العمل باستمرار وإزالة آية معوقات لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالحبيل، كما تم إنهاؤها بمدينة الزينية، مع بدء أعمال المشروع في نجع الحواكم والمناطق التي يتم توصيل الصرف الصحي لها بالقرية في أسرع وقت.

محافظ الأقصر للمواطنين : سوق حضري جديد بالحبيل والاستفادة من موقع الشادر في إقامة مشروعات تنموية

وأثناء جولته بالقرية بحث المحافظ مع الأهالي والمسؤولين خطة انشاء سوق حضري جديد للخضروات والفاكهة بالحبيل والذي يهدف الي تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل، كما بحث سبل الاستفادة من الموقع الحالي لشادر الخضروات والفاكهة في اقامة مشروعات تنموية.

استكمال أعمال بناء المعهد الأزهري بالحبيل

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال انشاء معهد الحبيل الأزهري وطريق الحبيل الرئيسي تمهيداً لرصفه عقب الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي لعدم تكسيره مرة أخري .

رافق المحافظ، في جولته المهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضية، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي شركة المقاولون العرب بالأقصر وقيادات مدينة البياضية.

IMG-20241213-WA0047

IMG-20241213-WA0048

IMG-20241213-WA0049

IMG-20241213-WA0050

IMG-20241213-WA0051

IMG-20241213-WA0052

IMG-20241213-WA0053

IMG-20241213-WA0054

IMG-20241213-WA0055

IMG-20241213-WA0056

IMG-20241213-WA0057

IMG-20241213-WA0058

IMG-20241213-WA0059

IMG-20241213-WA0060

IMG-20241213-WA0061

IMG-20241213-WA0062

IMG-20241213-WA0063

IMG-20241213-WA0064

IMG-20241213-WA0065

IMG-20241213-WA0066

IMG-20241213-WA0067