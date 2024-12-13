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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر لسيدات الإسكواش يتأهل لنهائي بطولة العالم 2024.. صور

منتخب سيدات الاسكواش
منتخب سيدات الاسكواش
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تأهل منتخب مصر للسيدات الى نصف نهائي بطولة العالم لمنتخبات الاسكواش 2024، بعد الفوز على نظيره بلجيكا بنتيجة 3-0، وذلك فى مباراة نصف النهائى والتي تستضيفها هونج كونج فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.
وكانت نتيجة المباريات كالتالى :
فوز هانيا الحمامى على تينى جيليس بنتيجة 3-1 .
فوز نور الشربينى على نيلى جيليس بنتيجة 3-0 .
فوز روان العربى على ماري فان رايت بنتيجة 2-0 .
بهذا الفوز تأهل المنتخب المصري لسيدات الإسكواش، إلى نهائي البطولة الأعرق فى تاريخ منتخبات الإسكواش.
ويحمل المنتخب المصري للإسكواش، لقب البطولة في منافسات الرجال والسيدات، ويسعى لإثبات هيمنته على البطولة كما هو الحالي في جميع البطولات العالمية للإسكواش.


 

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