في الدقائق الأولى.. تعادل إيجابي بين فريقي الأهلي ومسار بدوري الكرة النسائية

سجلت ميا دردان هدف التقدم لفريق الاهلي على حساب فريق مسار، وذلك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وقد شهدت الدقائق الأولى سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب مسار إلا وإن خط الدفاع لم يستطع صد هدف التقدم .

فيما احتسبت المحكمة شاهندا مغربي حكم المباراة ،ضربة جزاء لحساب فريق مسار وعدم احتساب هدف التعادل، لتقوم مهيرة علي لاعبة مسار بتنفيذ هدف التعادل في الدقيقة التاسعة للمباراة من خلال ضربة الجزاء.

ويستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي للكرة النسائية بقيادة الكابتن ديمتيري لوبوف المدير الفني، ، فريق مسار بقيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني، على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس في تمام الساعة 2:30م، ويسعى كلا الفريقين في اقتناص النقاط الثلاثة ليتأهل بشكل رسمي لدوري الكرة النسائية.

تعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي المتصدر للدوري بالعلامة الكاملة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر دوري الكرة النسائية.