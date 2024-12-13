ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسًا جديدًا للوزراء

أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن فرانسوا بايرو، زعيم تيار الوسط، رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

يأتي هذا القرار بعد أكثر من أسبوع على استقالة رئيس الوزراء السابق ميشل بارنييه، وذلك في أعقاب مذكرة حجب الثقة عن حكومته، والتي صوتت لها الجمعية العامة بالاغلبية.

استغرق إيمانويل ماكرون، شهرين لتعيين ميشيل بارنييه في منصب رئيس الحكومة في سبتمبر الماضي، قد قرر اتخاذ قرار أسرع هذه المرة، نظرًا لغياب حكومة رسمية، مما يعوق اعتماد الميزانية المالية لسنة 2025، وهو ما يثير قلقا كبيرا في الأوساط الاقتصادية والمالية داخل البلاد وخارجها.

ويرى المراقبون ان المهمة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد صعبة للغاية، خاصة في ظل المشهد السياسي الفرنسي المجزأ، وعدم توفر أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.