تحديثات جديدة لمكالمات الفيديو على الواتساب.. تمنحك الخصوصية والأمان وأكثر متعة وجاذبية

إطلاق واتساب تحديث جديد لميزات الاتصال، مع إجراء أكثر من 2 مليار مكالمة يوميا على منصة المراسلة، ويستمر واتساب تحديث لخدمات الاتصال للمستخدمين ، مع اقتراب موسم العطلات، والهدف من تلك التحديثات هو التواصل بصورة جيدة وسهلة مع العائلة والأصدقاء.

فلاتر حديثة تضاف إلى مكالمات الفيديو لـ"الواتساب"

يضيف واتساب ميزة استمتاع بمكالمات الفيديو من خلال تأثيرات جديدة، وهناك عشر أشياء مختلفة يمكنك الاختيار منها، حيث يتيح للمستخدمين بجعل مكالمات الفيديو الخاصة بهم أكثر تسلية، سواء كنت تريد إضافة آذان جرو، أو الظهور وكأنك تحت الماء، أو تبدو وكأنك تحمل ميكروفونا للكاريوكي، فإن هذه التأثيرات يمكن أن تجعل المحادثات أكثر جاذبية ومرحا.

كما يحصل مستخدمو سطح المكتب على تجربة أفضل مع ميزات الاتصال المحدثه للتطبيق عن طريق فتح علامة تبويب المكالمات، ستجد من السهل بدء مكالمة أو إنشاء رابط مكالمة أو حتى الاتصال برقم مباشرة، أيضا الاتصال بالآخرين أكثر وخاصة لأولئك الذين يفضلون استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لإجراء المكالمات.

ومن بين التحديثات الأخري تحسين جودة مكالمات الفيديو، سواء كنت تستعمل جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول أصبحت مكالمات واتساب الآن أكثر مصداقية وأمان ، مع دقة أعلى وجودة للصورة ، وهذا يضمن أن تكون المكالمات الفردية والجماعية أكثر متعه وجاذبية ، بالصرف النظر عن مكان وجودك.

من خلال هذه الميزات يهدف تطبيق واتساب إلى جعل الاتصال أكثر سهولة ومتعة بشكل عام ، سواء كان ذلك مجرد حديث مع صديق أو مكالمة جماعية مع العائلة في أي مكان في أنحاء العالم.

ومع اقتراب موسم العطلات، لا يمكن أن تأتي هذه التحسينات في وقت أفضل ، وتعمل القدرة على اختيار المشاركين المحددين، وإضافة تأثيرات مكالمات الفيديو الممتعة، والتكامل الأفضل مع سطح المكتب، وجودة الفيديو المحسنة، على جعل الاتصال بالأصدقاء أسهل وأكثر متعة.