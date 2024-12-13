طرح البوستر الرسمي لمسلسل "موضوع عائلي 3"

طرحت المنصة العارضة لمسلسل "موضوع عائلي 3" البوستر الرسمي له تمهيدا لقرب عرضه يوم 26 من ديسمبر الجاري.

ويشهد الجزء الثالث من موضوع عائلي انضمام النجمة رانيا يوسف لفريق العمل.

مسلسل "موضوع عائلي" بطولة ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسماء إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، محمد القس، نور اللبنانية، من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويعرض بالسينمات لماجد الكدواني فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام إلى جانب عدد من نجوم الفن، منهم: أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وآخرون، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، يجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.