وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري

قامت وحدات تكافؤ الفرص الموجودة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ 8 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، إستهدفت السيدات، تناولت (سلامة الغذاء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية – قواعد شراء وطهى الكبدة – تربية الأبناء تحتاج لأب إيجابي وأم إيجابية - رعاية المراهقين من منظور ديني - بناء الإنسان لبناء الأسرة - قواعد الإسلام وقواعد الايمان -أهمية مياه الشرب ومراحل تنقيتها -الكشف المبكر عن أمراض الثدي).

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

وقامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات عن تربية الأبناء:

- تحتاج لأب إيجابي وأم إيجابية

- رعاية المراهقين من منظور ديني

ـ بناء الإنسان لبناء الأسرة

- قواعد الإسلام وقواعد الايمان

وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوتين بعنوان (سلامة الغذاء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية - قواعد شراء وطهى الكبدة ) وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالشرقية.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين عن أهمية مياه الشرب ومراحل تنقيتها وذلك بالوحدة المحلية بشلشلمون، والكشف المبكر عن أورام الثدي بالوحدة المحلية بسنهوت وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة الصحية بمركز منيا القمح.