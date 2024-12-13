بالصور.. جامعة الأقصر تختتم منافسة بطولة الملاكمة لطلبة الكليات

اختتمت جامعة الأقصر، فعاليات بطولة الملاكمة لطلبة وطالبات الكليات؛ والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي بإدارة الشباب المركزية والتي أقيمت على حلبة الملاكمة بنادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة والكابتن عمرو أبوالقاسم، والكابتن مصطفى الدالي.

بطولة الملاكمة

وأسفرت نتائج البطولة الملاكمة في وزن 65 كيلو، عن فوز إسلام أشرف محمد "حاسبات ومعلومات" بالمركز الأول، وزياد علاء الدين "علوم" بالمركز الثاني.

وحقق حسني الحسيني أحمد ( آثار) مركز أول في وزن 70 كيلو، أما في وزن 75 كيلو، حقق أحمد صفوت مصطفي "آثار" المركز الأول، وفي وزن 85 كيلو، أحرز محمد قويان محمد ( آثار) مركز اول، فيما حققت روان عبد الفتاح محمد ( علوم) مركز أول، ورحمة جمال صلاح (آثار) مركز ثاني، "بنات وزن 57 كيلو".

رئيس جامعة الأقصر تعد بتكريم الطلاب الفائزين في بطولة الملاكمة

ووجهت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة، ووعدت بتكريمهم وتكريم الطلبة والطالبات الحاصلين على مراكز ولمشاركتهم الفعالة فى البطولة، كما وجههت الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة نادى المدينة المنورة ورئيس منطقة الأقصر للملاكمة؛ لاستضافة البطولة وحسن تعاونهم المستمر لدعم الأنشطة الرياضية بجامعة الأقصر.

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