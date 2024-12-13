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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. تشكيل الأهلي أمام مسار في الدوري

ديميتري لوبوف المدير
ديميتري لوبوف المدير الفني لفريق كرة القدم سيدات
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اعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مها الدمرداش.
خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.
خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.
خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وأشرقت عادل وأمل ناصر وحبيبة عمرو وشارتي روبن.

الأهلى مسار الكرة النسائية الدور الدوري