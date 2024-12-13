إنطلاق ماراثون راكبي الكراسي المتحركة بمدينة العاشر من رمضان

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنطلاق فعاليات ماراثون راكبي الكراسي المتحركة والمُقام تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والعمل ومحافظة الشرقية إحتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم تحت شعار "نقدر" وبمشاركة 50 شاب وفتاه من ذوي الهمم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لتشجيع الشباب والفتيات على ممارسة الرياضة وغرس قيم الولاء والإنتماء تجاه الوطن، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، وعلاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل ، وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، واشرف الدوكار رئيس الإتحاد العام لعمال الشرقية ، والدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب ، والدكتورة عبير عبد العزيز مؤسس ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة نقدر لرعاية وتنمية ذوي الهمم.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بوجوده وسط أبنائه وبناته من ذوي الهمم ، مؤكداً على الدعم والرعاية الذين توليهما الدولة والقيادة السياسية لذوي الهمم، مشيراً إلى أن المحافظة إتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للاهتمام بذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إنطلق المتسابقون من ميدان جمعية المستثمرين يرافقهم فريق جولد وينج ايجيبت بالدراجات النارية لمسافة 1.3 كم وصولاً لخط النهاية أمام نادي بروسيا مصر .

ومن داخل نادي بروسيا مصر قام محافظ الشرقية بتكريم الفائزين في بمنحهم ميداليات الماراثون تقديراً لحرصهم على المشاركة الفعالة في الماراثون ، مشيداً بالتنظيم الجيد للإحتفالية ومتمنياً للجميع التوفيق والإستمرار في رعاية ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم.

حرص المحافظ ومرافقوه على إجراء جوله تفقدية داخل أروقة النادي مشيدين بالجهد المبذول وتصميم الملاعب وجودتها وتنوع الخدمات الرياضية بالنادي لتقديم خدمة رياضية اجتماعية مميزة لأعضائه والمترددين عليه لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفه من أبناء المدينة .

شهدت الإحتفالية إهداء أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان والدكتورة عبير عبد العزيز مؤسس ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة نقدر لرعاية وتنمية ذوي الهمم لمحافظ الشرقية الدروع التذكارية تقديراً لرعايته لكافة الفعاليات والمناسبات وحرصه على الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صور تذكارية مع الشباب والفتيات والحضور مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم كل الرعاية والإهتمام بذوي الهمم الشريك الأساسي والفعال بالمجتمع، قائلاً أن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسي للإنسان نحو النجاح والتميز وتحدي الظروف والتغلب على أي مصاعب أو عوائق حتى يستطيع أن يصل لهدفه ويحقق النجاح المرجو.