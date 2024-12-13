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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

احمد مجدى
احمد مجدى
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يُعقد في الخامسة مساء غداً السبت، باستاد الجيش ببرج العرب، المؤتمر الصحفي لأحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتقرر تواجد عمر جابر الظهير الأيمن للفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المواجهة المرتقبة.
وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي بعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري وكريم العراقي قائد الفريق البورسعيدي في الخامسة والنصف مساء الغد. 
ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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