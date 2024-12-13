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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوات وحملات توعوية بالمنوفية ضمن "بداية جديدة لبناء الإنسان"

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تعكس رؤية القيادة السياسية في تعزيز وعي المواطنين وتحسين جودة حياتهم. 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تكثيف الندوات والحملات التوعوية بمختلف القرى والمراكز، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع المحلي.

تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

في إطار هذه الجهود، نظمت مديرية الزراعة بالمنوفية عددًا من الفعاليات الإرشادية لدعم المزارعين، شملت هذه الأنشطة ندوة حول "الصناعات الغذائية والألبان" بالمركز الإرشادي بقرية محلة سبك، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، حيث تم تقديم توصيات علمية ومناقشة استفسارات المزارعين لتعزيز الإنتاجية الزراعية.

كما استضافت قرية منوف ندوة عن أهمية زراعة القمح على المصاطب، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، بينما شهدت قرية العامرة ندوة ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تناولت السياسة الصنفية للمحصول وأفضل أساليب تجهيز الأرض واستخدام نظم الري الحديثة، وتضمنت الأنشطة زيارة ميدانية للبساتين لتقديم استشارات فنية متخصصة.

دعم الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة البيطرية

من جانب آخر، نظمت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية وإرشادية مجانية بقرية زاوية بمم بمركز تلا، وركزت القافلة على التوعية بمخاطر مرض الحمى القلاعية وطرق انتقاله، مع تقديم نصائح حول الوقاية والعلاج، كما تم حث المربين على المشاركة في الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد هذا المرض، للحفاظ على الثروة الحيوانية في المحافظة.

تعزيز الشراكات المجتمعية لزيادة التأثير الإيجابي

أشار محافظ المنوفية إلى أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومختلف الجهات البحثية والمجتمعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة "بداية جديدة".

وأكد أن هذه الأنشطة تؤسس لمرحلة جديدة من الوعي المجتمعي، تسهم في دعم خطط التنمية الشاملة في المحافظة.

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الأمن الغذائي البحوث الزراعية الثروة الحيوانية الري الحديث الطب البيطري