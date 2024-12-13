انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا، جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45379 طن تشمل : 10970 طن يوريا و 2900 طن مولاس و 7115 طن اسمنت معبأ و 12741 طن كلينكر و 11653 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32696 طن تشمل: 16700 طن ذرة و 4800 طن خردة و6290 طن حديد و 1791 طن فول صويا و 2996 طن ابلاكاش و 119 طن متنوع رورو.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 921 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 419 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3280 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8825 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 146694 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6001 حركة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28645 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160401 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1289 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6017 حركة.