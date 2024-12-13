عابد فهد: "سوريا الحرة تحتفل بتحرير السوريين من نظام مريض"

علق الفنان السوري عابد فهد على الوضع السياسي في سوريا تزامنا مع المظاهرات هناك اليوم الجمعة، احتفالا بسقوط نظام بشار الأسد.

وقال عابد عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "سوريا الحرة تحتفل بتحرير السوريين من نظام مريض عبر نصف قرن من الخوف الظلم والتعذيب".

وتابع فهد: "مبروك لنا جميعا يجب أن تكتمل الفرحة ويعش السوريين بكل أطيافهم دون تميز كما كنا جنبا إلى جنب لا فرق بين مسلم ومسيحي وشيعي وعلوي سوريا تحتضن الجميع".

يذكر أن آخر أعمال عابد فهد الدرامية مسلسل "نقطة انتهى" الذي عرض العام الجاري، ويتحدث العمل عن قصص الأحداث الأخيرة التي وقعت في العالم العربي في العديد من الدول ومنها سوريا واللاجئين السوريين، حيث يقوم شاب سوري بالذهاب إلى بيروت ليتحصن من الحروب الأهلية والمناوشات السياسية التي تحدث في سوريا والمشاكل المعيشية والاجتماعية التي يواجهها.