اليوم.. انطلاق المؤتمر السادس للصحافة المصرية بمشاركة صحف محلية ودولية

تعلن نقابة الصحفيين المصريين عن بدء فعاليات المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024، بمشاركة كبار الصحفيين والخبراء المصريين والعرب.

تبدأ الجلسات بمراسم الافتتاح مساء اليوم في قاعة الشهداء بمسرح النقابة، في تمام الساعة 5 مساءً.

ويتضمن المؤتمر هذا العام محاور مهمة تتعلق بحرية الصحافة وأوضاعها في مصر، بالإضافة إلى قضايا الإصلاح الإداري والاقتصادي للمؤسسات الصحفية.

كما ستناقش الجلسات التحديات التي تواجه الصحافة الورقية والرقمية في ظل تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة إعلاميين بارزين مثل أ. محمد بصل، أ. عماد الدين حسين، ود. سامح محروس.