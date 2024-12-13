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الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المؤتمر السادس للصحافة المصرية.. جلسات حوارية حول "تحديات الصحافة في العصر الرقمي"

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أعلنت نقابة الصحفيين المصريين عن بدء فعاليات المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024، بمشاركة كبار الصحفيين والخبراء المصريين والعرب.

 تبدأ الجلسات بمراسم الافتتاح مساء السبت 14 ديسمبر، في قاعة الشهداء بمسرح النقابة، في تمام الساعة 5 مساءً.

ويتضمن المؤتمر هذا العام محاور مهمة تتعلق بحرية الصحافة وأوضاعها في مصر، بالإضافة إلى قضايا الإصلاح الإداري والاقتصادي للمؤسسات الصحفية. 

كما ستناقش الجلسات التحديات التي تواجه الصحافة الورقية والرقمية في ظل تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة إعلاميين بارزين مثل محمد بصل، عماد الدين حسين، ود. سامح محروس.

تعلن نقابة الصحفيين المصريين عن بدء فعاليات المؤتمر السادس للصحافة المصرية الذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024 بمشاركة كبار الصحفيين والخبراء المصريين والعرب