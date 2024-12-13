البغدادي تشارك في ندوة منظمة المرأة العربية لإطلاق الكتاب التوثيقي "النساء أن حكين في السياسة"

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، في ندوة إطلاق الكتاب التوثيقي "النساء أن حكين في السياسة"، والتي نظمتها منظمة المرأة العربية، بهدف عرض منهجية اعداد للكتاب التوثيقي "النساء ان حكين في السياسة وأهم مخرجاته"، بحضور الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، وبمشاركة السيدات الممثلات عن الدول العربية المختلفة المشاركات في إطلاق الكتاب.

حيث شاركت الدكتورة نسرين البغدادي بعرض لمخرجات دراسة جمهورية مصر العربية حول التجربة السياسية النسائية في مصر والتي جرى نشر نتائجها كجزء من الكتاب التوثيقي "النساء ان حكين في السياسة" ضمن التجارب السياسية النسائية في الدول العربية، و بدأت كلمتها بتقديم الشكر إلي الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وجميع ايقونات العمل السياسي من السيدات العظيمات في مصر والوطن العربى على جهودهن المبذولة لاطلاق هذا الكتاب الهام، مؤكدة علي تشرفها بالعمل معهن.

وأشارت الى التجربة السياسية النسائية في مصر واستعرضت التاريخ النضالي للمرأة المصرية منذ ثورة ١٩١٩،مؤكدة أنه في ذلك الحدث المهم قد شهد سقوط أول شهيدتين وهن: حميدة خليل، شفيقة محمد..وتطرقت الى عام ٢٠١٢ الذي يعد العام المظلم حيث تراجعت حقوق المرأة تراجعاً كبيراً، وحتى ثورة يونيو ٢٠١٣ التى تصدرت فيها المرأة المصرية المشهد بجدارة، مشيدة بالمكتسبات الكبيرة التي حصلت عليها المرأة في السنوات الأخيرة التى شهدت عصرها الذهبي، حيث تضمن دستور ٢٠١٤ أكثر من ٢٠ مادة منصفة للمرأة، و شهد عام ٢٠١٦ إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة ليضم تمثيلا للمرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية والشابة، وفي عام ٢٠١٧ قد تم اعلان "عام المرأة المصرية" وقد تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ في إطار أهداف التنمية المستدامة، وقد أعلنت الأمم المتحدة أن مصر هي الأولي علي مستوي العالم التي تطلق استراتيجيتها الوطنية في إطار التنمية المستدامة.

كما أضافت أنه فضلاً عن وجود إرادة سياسية قوية داعمة لحقوق المرأة المصرية قد ترجمت الاستراتيجية الي قوانين وبرامج تنفيذية وكوتة دستورية تنص علي وجود ٢٥٪ من السيدات في البرلمان، ٢٥٪ في المجالس المحلية و١٠٪ من السيدات في مجلس الشيوخ.

وفي سياق التجربة السياسية النسائية في مصر، أشارت الدكتورة نسرين البغدادي الي الإجراءات المنهجية التي اعتمدت عليها الدراسة، كما أشارت الي معايير اختيار عينة السيدات، مؤكدة أن العينة تضمنت وزيرات حاليات وسابقات وعضوات مجالس حاليات وسابقات، واللاتي بلغ عددهن ١٩ وتم اختيارهن من مجالات محددة وفقاً لمعايير دليل المقابلة المرسل من منظمة المرأة العربية.

كما استعرضت نائبة رئيسة المجلس خلاصة التجربة السياسية النسائية في مصر، وأهمها إجماع السيدات أنهن يعيشن العصر الذهبي، وحصلن على العديد من المكتسبات من أهمها عمل المرأة بالنيابة العامة، وكسر الحاجز الزجاجي أمام وصول المرأة للكثير من المناصب التي لم تشهد تمثيل لها من قبل.

واختتمت كلمتها بالتوصيات ، ومن أهمها تأكيد غالبية العينة علي ضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب، وضرورة تغيير صورة المرأة في المناهج الدراسية، وأهمية وجود ثقافة مجتمعية داعمة للمرأة، ووجوب العمل علي تغيير صورة المرأة في الدراما والاعلام.

ويذكر ان المرحلة الأولي من الكتاب تتضمن سير ذاتية لسيدات من ست دول عربية هي مصر وفلسطين، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب. على أن تلي ذلك مراحل أخرى تغطي باقي الدول العربية.