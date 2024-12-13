خبير عسكري: ما حدث في سوريا إيجابي ويفتح بابًا واسعًا لبناء دولة جديدة

قال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري، إن المنطقة تشهد تحولا جديدا في موازين القوة الإقليمية، والأيام القليلة الماضية شهدت تطورات سياسية وعسكرية متسارعة تحمل عديدا من الفرص والتحديات وتستدعي إعادة النظر في العلاقات الدولية والتحالفات الإقليمية والدولية.

وأكد «الروسان» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث في سوريا بالمجمل إيجابي يعتمد على إرادة الشعب السوري ويعبر عنه في الحرية والكرامة ويفتح الباب واسعًا أمام بناء سوريا جديدة، وإنهاء عقود من عصر الديكتاتورية والتعسف والحرب الأهلية.

وأوضح الخبير العسكري، أن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، يقود اليوم نوعًا من الحراك في المنطقة، مشيرًا إلى أنه قد يدعم الفصائل المسلحة في سوريا، بينما دول المنطقة ستتعامل بنوع من الحيطة والحذر، لا سيما وأن الأمور في سوريا حاليًا معقدة وغامضة، بينما تأتي زيارة بلينكن لتشجيع دول المنطقة للتعامل مع الفصائل المسلحة والقيادة الجديدة في سوريا.