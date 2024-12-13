انطلاق لقاء الجمعة للأطفال بمدينة العبور.. صور

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال بمدينة العبور، في إطار حق الطفل في الرعاية والتنشئة الإسلامية الصحيحة والأخلاق الكريمة وحق الطفل الذي لا يتوقف على الحق في الغذاء أو المسكن فقط بل يشمل جوانب عديدة أهمها التربية السليمة على القيم النبيلة والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة.

أقيمت الفاعليات تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهر وزير الأوقاف والشيخ ياسر حلمى غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وتحت إشراف الشيخ عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن مدير الدعوة حيث إقيم اللقاء بمسجد المجمع الإسلامى بالحى الأول التابع لإدارة أوقاف العبور بحضور كلا الشيخ أحمد محمد جاد مدير إدارة المتابعة بمديرية أوقاف القليوبية والشيخ بشرى محمد عبد القادر على مدير الإدارة والشيخ حسن محمدي محمد أبو سنة مفتش الدعوة والشيخ أحمد رجب الششتاوي إمام المسجد.



شارك في الفاعليات 200 طفل حرصوا على المشاركة بالبرنامج الثقافي للطفولة والذي يهدف إلى نشر القيم والسلوكيات القويمة بين النشء واستعادة دور المسجد في التربية الصحيحة ونشر الفكر الوسطي الصحيح بين الأطفال في إطار حسن استقبال الأطفال وتشجيعهم على حفظ القرآن ونشر منظومة القيم والأخلاق الإنسانية التي حثتت عليها جميع الأديان السماوية.

لقاء الجمعة

IMG-20241213-WA0010

IMG-20241213-WA0008

IMG-20241213-WA0007

IMG-20241213-WA0009